Госкомтаможни: Почти 7,5% таможенных правонарушений в Азербайджане являются уголовными

За восемь месяцев 2018 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выявил 6155 фактов правонарушений.

Об этом в среду на пресс-конференции сказал председатель ГТК Сафар Мехтиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, 458 из вышеназванных фактов составили уголовные правонарушения.

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