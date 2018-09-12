Международное энергетическое агентство прогнозирует увеличение добычи газа в Азербайджане

12 сентября 2018 12:22

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в течение предстоящих 20 лет ежегодная добыча газа в Азербайджане вырастет до 55 миллиардов кубометров газа.

Об этом в среду сказал журналистам находящийся в Баку исполнительный директор МЭА Фатих Бирол, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы прогнозируем, что в течение предстоящих 20 лет Азербайджан с существующих 18 миллиардов кубометров ежегодной добычи на 55 миллиардов", - сказал Бирол.
 

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