Международное энергетическое агентство прогнозирует увеличение добычи газа в Азербайджане

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в течение предстоящих 20 лет ежегодная добыча газа в Азербайджане вырастет до 55 миллиардов кубометров газа.

Об этом в среду сказал журналистам находящийся в Баку исполнительный директор МЭА Фатих Бирол, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы прогнозируем, что в течение предстоящих 20 лет Азербайджан с существующих 18 миллиардов кубометров ежегодной добычи на 55 миллиардов", - сказал Бирол.



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