Международное энергетическое агентство прогнозирует увеличение добычи газа в Азербайджане
12 сентября 2018 12:22 220
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в течение предстоящих 20 лет ежегодная добыча газа в Азербайджане вырастет до 55 миллиардов кубометров газа.
Об этом в среду сказал журналистам находящийся в Баку исполнительный директор МЭА Фатих Бирол, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы прогнозируем, что в течение предстоящих 20 лет Азербайджан с существующих 18 миллиардов кубометров ежегодной добычи на 55 миллиардов", - сказал Бирол.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!