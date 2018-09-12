Азербайджан огласил приоритетные для сотрудничества с Чехией сферы

Азербайджан и Чехия обладают большим потенциалом для развития отношений во многих сферах. Об этом сказал в среду министр экономики Азербайджан Шахин Мустафаев на азербайджано-чешском бизнес-форуме в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Между нашими странами существует большой потенциал для развития отношений в области финансов, промышленности, машиностроения и химической промышленности", - сказал Мустафаев.

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