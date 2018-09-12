Международное энергетическое агентство о возможностях дальнейшего роста цен на нефть
12 сентября 2018 13:19 106
Международное энергетическое агентство (МЭА) не исключает дальнейшего роста цен на нефть до конца года, заявил в среду журналистам находящийся с визитом в Баку исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, главными факторами останутся рост глобального спроса на нефть, упадок в нефтепромышленности Венесуэлы и ситуация на Ближнем Востоке.
"Если другие производители не решат увеличивать производство, мы можем прогнозировать продолжение тренда на рост до конца года", - сказал Бирол.
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