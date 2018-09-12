В Азербайджане внедрят систему спутникового контроля над земельными участками

Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана будет использовать ресурсы низкоорбитального спутника Европа-2 для получения оперативных данных по экологическим изменениям земельных участков. Об этом сказал в среду журналистам председатель ведомства Керем Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гасанова, проект реализуется совместно со словенской компанией ставшей победителем объявленного ранее ведомством тендера.

"Система спутникового контроля позволит проводить мониторинги изменений произошедших в результате селевых потоков, наводнения, засоления почв, подтверждать эрозию и т.д. Вся эта информация будет поступать к нам еженедельно. В будущем же мы планируем построить подобную систему с ОАО "Азеркосмос"", - сказал Гасанов.

В феврале 2017 года служба кадастра и адресного реестра недвижимого имущества при Госкомимущества и ОАО подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому предусмотрено использование ресурсов низкоорбитального спутника Azersky при подготовке ортофотопланов с целью обновления баз данных и информационной базы электронного кадастра, в том числе земельных и жилых участков. Космические снимки будут использоваться в ходе проведения мониторинга и охраны земельных участков, а также спектрального анализа.

Ресурсы низкоорбитального спутника в 2016 году были также использованы при обновлении электронного кадастра города Сумгайыт.

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