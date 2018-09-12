Азербайджанским фермерам станет проще получить льготный кредит
В Азербайджане лица, занятые аграрной деятельностью, смогут подать онлайн заявку для получения льготного кредита.
Об этом в среду говорится в сообщении министерства сельского хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Платформа, созданная на сайте Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами (http://agrocredit.agro.gov.az/login) объединит фермеров, государственные и кредитные организации.
"Отправленная фермером заявка отслеживается и исследуется как банком, так кредитным отделом Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами. Новая платформа облегчит работу фермеров и предпринимателей, позволит им подать заявку для получения кредита, не выходя из дома, а также обеспечит прозрачность в приеме заявок", - отметил начальник службы Мирза Алиев.
Начальник Госслужбы добавил, что в ближайшее время в новой платформе появится возможность подсчета фермерами и предпринимателями своих расходов и прибыли.
Посредством электронной платформы заемщики смогут также оплачивать аграрные кредиты.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!