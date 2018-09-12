Шахин Мустафаев: Азербайджан является основным торговым партнером Чехии на Южном Кавказе

12 сентября 2018 14:43

Азербайджан является основным торговым партнером Чехии среди стран Южного Кавказа.

Об этом в среду сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, на долю Азербайджана приходится 85 процентов товарооборота Чехии со странами Южного Кавказа.

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