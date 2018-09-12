Палата депутатов Италии отложила обсуждение по проекту TAP

Палата депутатов Италии отложила обсуждения по проекту Трансадриатического трубопровода (TAP). Об этом сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, передает Day.Az.

Таким образом, председатель Совета министров Италии Джузеппе Конти только на следующей неделе сможет разъяснить "намерения властей в отношении строительства газопровода", перспектив реализации его инфраструктуры.

Изначально предполагалось, что Джузеппе Конти ответит на вопросы депутатов касательно TAP cегодня в 15:00 (17:00 по бакинскому времени).

Отметим, что инициативу о выступлении с разъяснениями со стороны Д.Конти первыми выдвинула партия "Вперед, Италия" при поддержке движения "Пять звезд".

Напомним, что в ходе двусторонней встречи Д. Конте с президентом США Дональдом Трампом летом этого года он назвал проект TAP "стратегической работой в направлении энергопоставок и Италию и Средиземноморье".

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