SOCAR и BP о том, когда завершится реализация проекта TAP

Не существует "плана B" для проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Об этом сказал заместитель вице-президента госнефтекомпании Азербайджана SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков во время брифинга в Атлантическом совете (Atlantic Council) в Вашингтоне, сообщает S&P Global Platts, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

""Плана B" нет и не должно быть. Италия нуждается в этом газе. Спрос на газ в Италии растет, объемы импорта растут", - отметил Беглярбеков, отвечая на вопрос о том, есть ли резервный план в случае препятствования Рима строительству участка выхода TAP на берег в Италии.

В ходе выступления во время брифинга Беглярбеков и вице-президент BP Эмили Олсен выразили уверенность в том, что реализация проекта TAP будет завершена вовремя к 2020 году.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения. Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.