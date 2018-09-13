Глава Центробанка об условиях перехода на режим таргетирования инфляции в Азербайджане

Переход на режим таргетирования инфляции в Азербайджане займет минимум два года. Об этом сказал Trend председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов, передает Day.Az.

По словам Рустамова, это очень сложный процесс, который требует межведомственного взаимодействия, особенно в финансовом секторе.

"Решающая часть процесса - активизация межбанковского манатного рынка, потому что таргетирование инфляции проходит через таргетирование процентных ставок. Такова мировая практика. В данном вопросе очень важно развитие рынка ценных бумаг", - сказал глава ЦБА.

Как отметил собеседник агентства, в свою очередь для развития рынка ценных бумаг на первоначальном этапе важно установить доверие между банками и активизировать торговлю ликвидностью, а для этого необходим развитый рынок залогового обеспечения.

"В связи с этим в последнее время мы очень резко расширили выпуск нот. Это придает толчок развитию межбанковского рынка. В целом необходимо развивать рынок государственных ценных бумаг. На сегодня этот рынок очень мал", - добавил он.

По данным Государственного комитета по статистике, инфляция в Азербайджане в январе-июле 2018 года составила 2,8 процента. Центробанк планировал удержать уровень инфляции на уровне шести-восьми процентов. Как сказал ранее сегодня председатель ЦБА Эльман Рустамов, до конца года инфляция сохранится на уровне ниже целевого показателя.

Отметим, что многие международные эксперты сходятся во мнении, что в условиях глобального кризиса режим таргетирования инфляции имеет большое преимущество перед другими режимами денежной политики за счёт своей большей устойчивости. Таргетирование инфляции позволяет снизить волатильность экономики.

Различные исследования показывают, что в странах, где действует режим таргетирования инфляции, наблюдается более низкий уровень нарушения макроэкономического равновесия.

Многие страны, которые использовали этот режим ещё до кризиса 2008 года не стали менять его на другой режим денежной политики.