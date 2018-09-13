Баку-Тбилиси-Карс - проект будущего

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс носит в себе множество положительных моментов, считает аналитик независимого ценового агентства Argus Евгений Кришталев, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik-Georgia.

Торжественное открытие Ж/Д Баку-Тбилиси-Карс, или, как его называют иначе, "проекта века", состоялось в октябре 2017 года в Баку. Несмотря на то, что говорить о полноценной работе железной дороги пока рано, так как она еще работает в тестовом режиме и проходит процесс "обкатки", аналитики в сфере экономики и эксперты Черноморского и Каспийского регионов уже делают прогнозы по поводу рентабельности проекта.

Власти Грузии, впрочем, как и другие участники проекта - Турция и Азербайджан - рассматривают Баку-Тбилиси-Карс в призме стратегии экономического развития "Один пояс - один путь", о которой объявил Китай еще в 2013 году. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Окно в Европу

Рассматривая Баку-Тбилиси-Карс как составную часть экономического пояса Шелкового пути, главным предназначением которого является перевозка товаров из Китая и других стран Юго-Восточной Азии в Европу, можно с уверенностью говорить, что данная железная дорога открывает возможность для межконтинентальных перевозок, уверен Кришталев.

О перспективах развития Баку-Тбилиси-Карс он говорил, выступая на пятой по счету международной конференции "Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор 2018", которая стартовала в Тбилиси в среду.

Преимущество Баку-Тбилиси-Карс состоит и в том, что из Китая до Стамбула, за исключением перевалки грузов в Каспийском море, товары можно доставлять полностью по железной дороге, считает аналитик. Но при этом, по его мнению, не следует забывать и то, что в Турции колея железной дороги уже, чем в Грузии, соответственно в районе грузинского города Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети) возле грузино-турецкой границы потребуется время для перехода на новые железнодорожные пути.

"Если брать глобально, то на этом маршруте из Азии в Европу тоже есть морские перевалки, но в целом доставка груза из Китая как минимум до Стамбула возможна только по железной дороге, без особых перевалок. Единственным препятствием может стать то, что в Ахалкалаки осуществляется переход на другую колею, но и это ничего особо не представляет", - добавил он.

На сегодняшний день Турция переживает экономический кризис, который проявляется в резком обесценивании национальной валюты - лиры. Кришталев уверен, что в долгосрочной перспективе экономика Турции будет расти. Анкаре будет необходимо закупать китайское сырье, власти этой страны также будут заинтересованы в скорейшей доставке уже произведенных грузов в Европу. Исходя из этого интерес самих властей Турции к железной дороге возрастет в разы, подчеркнул он.

"У грузоотправителей появляется возможность поставлять грузы на растущий рынок Турции. Сложности в экономике Турции, которые мы видим в текущем году, все-таки имеют временной характер, и турецкая экономика вырастет большими темпами. Соответственно, рост экономики потребует больших ресурсов. Потребуется как доставка сырья из Китая, так и поставка уже произведенных в Турции товаров на рынок Евросоюза", - сказал он.

Немного цифр

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году на основе подписанного в 2007 году межправительственного соглашения. В рамках проекта восстановлена железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс. Общая протяженность БТК составляет 826 километров.

Протяженность участка Ахалкалаки-Карс - 105 километров, из которых 76 километров приходится на долю турецкой, 29 километров - грузинской территории. Также определенная реконструкция была осуществлена на участке Ахалкалаки-Тбилиси.

После введения в эксплуатацию железной дороги ожидается увеличение взаимной торговли между Азербайджаном, Грузией и Турцией до объема в 10 миллиардов долларов ежегодно.

Предполагаемая пропускная способность БТК - миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.

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