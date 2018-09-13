Азербайджан значительно увеличил доходы от экспорта сырой нефти

В январе-августе 2018 года Азербайджан экспортировал 19,935 млн тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 10 493,534 млн долларов США, передает Day.Az.

За 8 месяцев объем экспортируемой нефти в годовом сравнении вырос на 50,2%, стоимость - в 2,1 раза.

За отчетный период доля экспорта сырой нефти в структуре экспорта Азербайджана увеличилась с 70,4% до 81,5%.

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