Азербайджан значительно увеличил доходы от экспорта сырой нефти
13 сентября 2018 11:19 195
В январе-августе 2018 года Азербайджан экспортировал 19,935 млн тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов.
Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 10 493,534 млн долларов США, передает Day.Az.
За 8 месяцев объем экспортируемой нефти в годовом сравнении вырос на 50,2%, стоимость - в 2,1 раза.
За отчетный период доля экспорта сырой нефти в структуре экспорта Азербайджана увеличилась с 70,4% до 81,5%.
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