В Азербайджане внесены изменения в порядок работы телекоммуникационных сетей спецназначения

Отныне в Азербайджане, создавая телекоммуникационные сети спецназначения, должны предусматриваться запчасти для их бесперебойной работы как в чрезвычайных ситуациях, так и в дальнейшем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение о внесении изменений в "Порядок создания, эксплуатации, обеспечения безопасности телекоммуникационных сетей спецназначения органов государственной власти" подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Также специальные правила пользования связью будут действовать и в военной ситуации.