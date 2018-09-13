В гостиницах Азербайджана в принудительном порядке установят POS-терминалы
В Азербайджане в ряде объектов в принудительном порядке будут установлены POS-терминалы.
Как передает Day.Az, об этом Trend сказал директор Управления налогового законодательства Департамента налоговой политики Министерства по налогам Азербайджана Эвез Гулиев.
Директор отметил, что ограничений в связи с POS-терминалами в стране нет, предприниматель по своему желанию может установить платежную систему на своем объекте.
"Сегодня в Азербайджане установлено около 77 тысяч POS-терминалов. Терминалы установлены на объектах, чаще всего используемых населением. В местах розничной торговли, общественного питания и, в основном, гостиницах, где нет платежных теминалов, в принудительном порядке будут установлены POS-терминалы", - сказал Гулиев.
По данным Центрального банка Азербайджана, в июле на одну тысячу человек в Азербайджане приходилось 0,15 POS-терминала.
На один POS-терминал за тот же период пришлись в среднем 20,5 операции на 2 460,1 маната. Объем одной операции на POS-терминал составил 120,3 маната.
Число POS-терминалов в стране составило 65 706, из которых 37 715 установлены в Баку, 27 312 - в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов с начала года в Азербайджане выросло на 235, или 0,36 процента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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