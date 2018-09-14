В Баку или за рубежом – где шопинг выгоднее?

Сентябрь - это новый сезон, время новых коллекций в магазинах и время шопинга! Кто то вернулся с отпуска с обновками, а кому то еще предстоит обновить гардероб, и для них, мы решили сделать сравнение цен на товары в наших, местных, и зарубежных бутиках.

Действительно ли выгоднее делать шопинг за рубежом и насколько конкурентоспособные цены у нас? Возьмем несколько случайных товаров и сравним цены:

Знаменитая модель Peekaboo от Fendi - мечта многих женщин. В Баку стоит 6966 АЗН, В Милане 7952 АЗН (дороже почти на 1000 АЗН), а в Дубае 8894 АЗН (дороже уже почти на 2000 АЗН).

Другая знаменитая сумка - модель Antigona от Givenchy. В бутике бренда в Баку она стоит 3292 АЗН. А за рубежом? Интернет нам говорит, что в Лондонском универмаге Harrods она стоит 3477 АЗН, в бутике в Милане - 3479 АЗН, а в Дубайском бутике - 3881 АЗН!

Еще одна сумочка - необычная лимитированная модель от Gucci, которая в Баку стоит 3053 АЗН, а в московском ЦУМ-е, например, 3425 - почти на 300 манат дороже.

Кроссовки Balenciaga Triple S - must have этого сезона, который в Бакинском бутике можно приобрести за 1604 АЗН, а вот в Дубайском - за 1825.

Классическая модель туфель от Salvatore Ferragamo , известная под названием Gancini, в Баку предлагается за 1072 АЗН. В турецком универмаге Беймен - за 1174 АЗН.

А если взять одежду? Платье Roberto Cavalli - цена в бакинском бутике 1942 АЗН. Это же платье в Harrods - 2176 АЗН, а в бутике в Милане - 2187 АЗН.

Или, например, туника Stella McCartney - цена 1667 АЗН в Баку против 1848 АЗН в Дубае.

Как видите, наши цены отличаются от зарубежных только в выгодную сторону. И если в отпуске вы не сделали шопинг, то оказались в двойном выигрыше - сэкономили деньги и хорошо отдохнули!

Приятных покупок!