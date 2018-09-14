Азербайджанские фермеры получат новые возможности для сбыта продукции

До конца текущего года в Баку и окрестностях будет создано несколько магазинов под концепцией "Из села в город".

Об этом в пятницу сообщила журналистам директор Азербайджанской государственной аграрной торговой компании при министерстве сельского хозяйства Лейла Мамедова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы стараемся создать новые каналы продаж для малых и средних фермеров. Концепцию под названием "Из села в город" мы уже представили в социальных сетях. Осенью будет создан первый магазин в рамках данной концепции. Располагаться он будет в Баку, на улице Низами. Также осенью мы запустим интернет-сайт этого магазина и мобильное приложение. До конца года планируем открыть еще несколько малых магазинов", - сказала Мамедова.

По ее словам, компания также создает в Баку единую площадку для проведения ярмарок.

"Ее презентация состоится осенью, располагаться площадка будет также на улице Низами. Она станет постоянным местом для проведения ярмарок на разную тематику. При этом цены на продукцию будут приемлемыми", - сказала Мамедова.

Отметим, что основными направлениями деятельности Азербайджанской государственной аграрной торговой компании является поддержка сельхозпроизводителей в вопросах заготовки и снабжения продукцией, создания единой торговой марки, экспорта и подписания фьючерсных контрактов.

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