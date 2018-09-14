BP приобрела 61% доли в контракте по разработке азербайджанского месторождения
14 сентября 2018 18:51 366
BP приобрела 61 процент долевого участия в соглашении о разделе добычи (PSA) по сухопутному месторождению "Гобустан" в Азербайджане, говорится в сообщении компании "BP-Azerbaijan", распространенном в пятницу.
Отмечается, что долевое участие было приобретено BP у Commonwealth Gobustan Limited, которая является дочерней компанией британской Arawak Energy и входит в Vitol Group.
В рамках сделки, одобренной SOCAR, BP, как оператор, пробурит одну разведочную скважину для оценки потенциала месторождения. Ожидается, что разведочная скважина будет пробурена во второй половине 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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