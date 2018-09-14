BP приобрела 61% доли в контракте по разработке азербайджанского месторождения

14 сентября 2018 18:51

BP приобрела 61 процент долевого участия в соглашении о разделе добычи (PSA) по сухопутному месторождению "Гобустан" в Азербайджане, говорится в сообщении компании "BP-Azerbaijan", распространенном в пятницу.

Отмечается, что долевое участие было приобретено BP у Commonwealth Gobustan Limited, которая является дочерней компанией британской Arawak Energy и входит в Vitol Group.

В рамках сделки, одобренной SOCAR, BP, как оператор, пробурит одну разведочную скважину для оценки потенциала месторождения. Ожидается, что разведочная скважина будет пробурена во второй половине 2019 года.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az