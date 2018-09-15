Азербайджанская почта выпустит собственные банковские карты
Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct в ближайшее время приступит к эмиссии карт международной платежной системы Visa International. Об этом, как передает Day.Az, сказали Trend во вторник в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Согласно данным ведомства, между сторонами подписано соглашение NDA (Non-disclosure agreement) и получено ценовое предложение.
"В настоящее время ведутся работы по выбору соответствующего банка", - сказали в министерстве.
Общее число активных платежных карт ООО Azerpoct за январь-июль 2018 года выросло на 62,5 процента и превысило 114,9 тысячи. За прошедший период число карт увеличилось на более чем 43,7 тысяч единиц.
Существенному росту числа платежных карт, как сообщалось ранее, способствовали внесенные в 2016 году изменения в закон "Об электронной торговле". В результате этого небанковские кредитные организации (НКБО) и ломбарды приняли на себя обязательство работать напрямую с банками. Если учесть, что Azerpoct не занимается выдачей кредитов, он не может составить конкуренцию НКБО и ломбардам, что стало причиной их выбора в качестве партнера Azerpoct и способствовало росту эмиссии карт ООО.
Почтовый оператор приступил к оказанию финансовых услуг в 2012 году в соответствии с лицензией Центрального банка Азербайджана. Сегодня свыше 1,2 тысячи отделений почтовой связи ООО предоставлена возможность оказания всех видов банковских услуг (за исключением выдачи кредитов и привлечения депозитов) на основании лицензии Центробанка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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