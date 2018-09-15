В Баку проходит международная конференция на тему «Международное мультидисциплинарное лечение рака» - ФОТО

15 сентября в Баку начала работу международная конференция на тему "Международное мультидисциплинарное лечение рака". Двухдневная конференция организована Национальным центром онкологии (НЦО) Азербайджана в рамках сотрудничества с самой престижной организацией по борьбе с раком - Американским обществом клинической онкологии (AmericanSocietyofClinicalOncology, ASCO). На сегодняшний день ASCO насчитывает около 40 тыс. членов

Главная тема мероприятия - мультидисциплинарное лечение рака молочной железы и опухолей головы и шеи, и его перспективы.

Выступивший на мероприятии первый заместитель генерального директора Национального центра онкологии, хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи НЦО, профессор Азиз Алиев сказал, что с руководством Американского общества клинической онкологии велись деловые и эффективные переговоры, и как результат, положительно воспринято предложение о совместном сотрудничестве. "Американские специалисты поинтересовались проводимыми в Центре научно-исследовательскими работами и международной стратегией сотрудничества и, удостоверившись в том, что здесь выполняются очень сложные хирургические операции, а также проводятся серьезные научные исследования, приняли решение о совместном сотрудничестве", - отметил Азиз Алиев.

Было доведено до внимания, что это не первое сотрудничество с американскими коллегами .Так, в ноябре 2015 года был подписан Договор о долгосрочном сотрудничестве между НЦО Азербайджана и Онкологическим центром им. М.Д.Андерсона (MD AndersonCancerCenter, США).

Профессор Азиз Алиев подчеркнул, что на мероприятии принимают участие известные специалисты, члены Американского общества клинической онкологии директор Центра по исследованию рака в Сиэтле, профессор ДжулиаГралоу, руководитель отделения стволовых клеток Университета Майами профессор, ТанИндже, профессор Университета Колорадо ДевидРабен, профессор Китайского университета Гонконга, заместитель директора Центра клинических исследований Герберт Лунг и др.

Было подчеркнуто, что руководство страны уделяет постоянное внимание и заботу Национальному центру онкологии, который является ведущим специализированным медицинским учреждением по оказанию онкологической помощи не только жителям республики, но и стран региона, а также координирующим научно-методические и профилактические работы. Было доведено до внимания, что накануне участники международной конференции встретились с генеральным директором центра, академиком Джамилем Алиевым, который рассказал им о пути развития онкологической службы в Азербайджане. Американские гости посетили Клинику детской онкологии НЦО, ознакомились с современным оборудованием, наблюдали за лечебным процессом. "Помимо этого, вчера в Национальном центре онкологии впервые в Азербайджане Американским обществом онкологических медсестер (ONS) были организованы курсы медсестер, работающих в области онкологии", - добавил профессор.

Специалист отдела по международным связям ASCO Ванесса Сарчет и эксперт отдела по международным связям ONS ШтефанТервиндт выразили глубокую признательность за организацию конференции на высоком уровне. Они рассказали о современных методах лечения онкологических заболеваний.

"Накануне мы посетили Клинику детской онкологии НЦО, отделения лучевой терапии, реанимации и интенсивной терапии, ознакомились с современным оборудованием, применяемым для лечения больных, наблюдали за лечебными процессами. Условия, созданные в Национальном центре онкологии, нас действительно впечатлили. Так, Центр оснащен новейшей медицинской техникой, в том числе мобильным диагностическим комплексом. Всё, что сегодня мы увидели воочию, дает нам основание полагать, что азербайджанское правительство вкладывает серьезные инвестиции в сферу здравоохранения страны, а Национальный центр онкологии, обладающий богатой материально-технической базой и сильным кадровым потенциалом, можно уже ставить в ряд с ведущими онкологическими центрами мира.

Об этом сообщила участница конференции, представитель ASCO Ванесса Сарчет. "Нам также была предоставлена информация о том, что в последние годы Национальный центр онкологии тесно сотрудничает с ведущими онкологическими центрами мира, а также компаниями, занимающимися производством новейших технологий, необходимых для лечения онкологических больных. Так, в ноябре 2015 года между НЦО Азербайджана и Онкологическим центром им. М.Д.Андерсона (MD AndersonCancerCenter, США) был подписан Договор о долгосрочном сотрудничестве, согласно которому специалисты НЦО проводят совместные научные изыскания и клинические исследования со специалистами американского центра. Представители ASCO ознакомились с исследованиями, проводимыми НЦО и, удостоверившись в том, что здесь выполняются очень сложные хирургические операции, а также проводятся серьезные научные исследования, выразили намерение подписать Договор о сотрудничестве с Национальным центром онкологии", - добавила в заключение Ванесса Сарчет.

Директор Онкологического Центра г. Сиэтл (США), профессор Джулия Гралоу высоко отметила клиническую деятельность, новшества, применяемые во время диагностики и лечении в НЦО. Она искренно мечтает, что в Сиэтле также будут созданыподобные лечебные структуры и применены такие же новейшие инновации как в НЦО. Она выразила признательность организаторам за конференцию, которая была организована на высоком уровне.

На мероприятии были заслушаны доклады "Эпидемиология рака молочной железы и принципы его лечения в Азербайджане", "Патогистологическое обследование при раке молочной железы", "Роль хирургического вмешательства при лечении рака молочной железы" и др.

Конференция продолжает свою работу.