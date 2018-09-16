Центробанк Азербайджана прокомментировал возможность снижения учетной ставки
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) видит потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки. Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов.
По словам Рустамова, монетарный регулятор в текущем году провел большую работу в этом направлении. Тем не менее, продолжил он, в последнее время активизировались внешние риски, в частности связанные с волатильностью национальных валют ряда стран.
"Это создает определенный психологический фон. Ввиду этого на последнем заседании мы воздержались от снижения учетной ставки, ограничившись оптимизацией коридора. Сейчас мы тщательно следим за рисками и изучаем, насколько они реальны для азербайджанской экономики", - сказал Рустамов.
Собеседник агентства отметил, что ЦБА пока не определился, будет ли понижать ставку на сентябрьском заседании, и продолжает изучать ситуацию.
"Самое важное для нас - это нормализовать монетарные условия в экономике", - добавил глава ЦБА.
Отметим, что последние изменения учетной ставки были произведены на заседании правления Центробанка 14 июня. Тогда регулятор воздержался от резких изменений, снизив учетную ставку на один процентный пункт, до 10 процентов, а верхний предел коридора - с 14 до 12 процентов. Нижний предел коридора остался на уровне восьми процентов.
Всего в течение года ЦБА снижал учетную ставку трижды: в феврале - с 15 до 13 процентов, в апреле - с 13 до 11 процентов, в июне - с 11 до 10 процентов.
В следующий раз параметры процентного коридора будут обсуждаться в октябре 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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