Чешские компании хотят расширить присутствие в Азербайджане

Чешские компании нацелены на расширение своего присутствия в Азербайджане и укреплении сотрудничества с азербайджанскими предпринимателями.

Как передает Day.Az, об сказал Trend председатель правления торгово-промышленной палаты Чехии по странам СНГ Франтишек Масопуст.

"На протяжении 10 лет, наши компании приезжают сюда с завидной регулярностью. За этот период нам удалось распространить информацию о вашей стране в Чехии, и наши компании с большим удовольствием откликаются на предложения поездки в Азербайджан и поиска здесь партнеров. В первую же очередь нас привлекает экономическая стабильность и безопасность в вашей стране. Впервые выходя на рынок Азербайджана - 12-15 лет назад, мы чувствовали, что в вашей стране нас ожидает больше перспектив для работы, чем у ваших соседей. И сейчас мы убеждаемся, что в то время мы сделали правильный шаг. Экономика Азербайджана стабильно развивается, и приезжая сюда почти каждый год, мы видим это своими глазами. Есть хороший потенциал развития отношений между бизнес-структурами двух стран, поэтому мы хотим постепенно расширять свое присутствие в Азербайджане", - сказал Масопуст.

Глава Палаты отметил, что чешские предприниматели готовы к налаживанию контактов с азербайджанскими партнерами для совместной деятельности по ряду направлений.

"Мы заинтересованы в развитии наших отношений в таких сферах, как машиностроение, производство электротехники, транспорт, туризм, строительство, а также в реализации различных инфраструктурных проектов. Мы готовы предоставить Азербайджану различные технологии и оборудование в рамках нашей совместной деятельности. В целом хотелось, чтобы уровень бизнес-сотрудничества был бы выше", - отметил глава Палаты.

Коснувшись формата сотрудничества, Масопуст отметил, что в основном чешские компании предпочитают экспортно-импортные операции.

"У нас есть несколько совместных предприятий и партнерских компаний, но в основном чешские компании предпочитают партнерство на уровне экспортно-импортных операций. Мы заинтересованы в увеличении инвестиций, но дело в том, что финансовые возможности чешских компаний не так велики, для того, чтобы осуществлять крупные инвестиционные возможности. Например, средняя немецкая компания значительно богаче чешских предприятий. Необходима государственная поддержка, для того чтобы мы смогли увеличить свои инвестиции в Азербайджан", - сказал Масопуст.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действует 25 компаний с чешским капиталом. За прошедший период Чехия инвестировала в экономику Азербайджана 30 миллионов долларов. Чешские компании являются подрядчиками в восьми государственных проектах, общая стоимость которых превышает два миллиардов долларов.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в январе-июле составил 473 миллиона долларов, из которых почти 394,3 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Чехию.