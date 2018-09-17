Налоговое законодательство Азербайджана ожидают серьезные изменения

До конца года в Азербайджане могут быть приняты новые поправки в налоговое законодательство, сказала в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор Департамента налоговой политики министерства по налогам Азербайджана Самира Мусаева.

По ее словам, изменения, в том числе, нацелены на снижение налоговой нагрузки, упрощение налогового администрирования, пресечение уклонений от уплаты налогов.

Одним из предложений является введение единой ставки на доходы физлиц. Как отметила Мусаева, по поручению главы государства, авторы законопроекта сделали основной упор на снижение налоговой нагрузки в этой области.

В настоящее время, продолжила собеседница агентства, пакет предложений находится на рассмотрении правительства.

В последнее время министерство по налогам целенаправленно работает не только над снижением налоговой нагрузки, но и над упрощением налогового администрирования. Так, например, как сообщалось, ранее минналогов будет заполнять первые версии налоговых деклараций вместо налогоплательщиков и отправлять их на утверждение самим налогоплательщикам.