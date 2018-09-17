AZAL возобновляет рейсы в Женеву

17 сентября 2018 14:50

С 30 октября этого года "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начинают перелеты по маршруту Баку-Женева-Баку.  

Рейсы AZAL будут выполняться в рамках совместной чартерной программы по классической схеме перевозки, включающую бесплатный провоз багажа, ручной клади и питание на борту. 

Рейсы AZAL J2-5009/J2-5010 будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на самолетах Airbus A319 с улучшенным комфортом кресел в трех классах обслуживания - VIP Club,  Business Class и эконом класс.   

Вылеты будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев. 

Женева является вторым по величине и численности город Швейцарии. Город расположен между горами Юра и Альпами и является административным центром одноименного кантона. Жемчужиной города является его озеро Леман с красивейшей набережной и роскошными отелями вокруг. Сегодня Женева - мировой финансовый, политический и научный центр, а также является отправной точкой при поездках на горнолыжные курорты Швейцарии и Франции.  

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az. 

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам: 

(+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880) 

E-mail: callcenter@azal.az 

WhatsApp: (+99450) 437-40-82 (только письменные обращения, звонки на данный номер не принимаются) .

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