Доходы азербайджанцев значительно выросли - ЦИФРЫ
18 сентября 2018 08:27 363
В январе-августе 2018 года номинальные доходы населения Азербайджана выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5 процента и достигли 34,8 миллиарда манатов.
Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана по итогам восьми месяцев 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По данным отчета, размер доходов на душу населения за указанный период составил 3 548,1 маната или на 8,5 процента.
Согласно данным отчета, доходы, оставшиеся в распоряжении населения, составили за указанный период 31,93 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 9,9 процента.
Официальный курс на 18 сентября составляет 1,7 AZN/USD.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:30 224
Официальный курс маната на 18 сентября
07:56 341
Азербайджан увеличит производство меда
17 сентября 18:12 1 036
Азербайджан значительно увеличил производство легковых автомобилей
17 сентября 17:32 576
Официальный курс маната на 18 сентября
17 сентября 15:57 678
ВВП Азербайджана продолжает расти
17 сентября 15:08 442
Азербайджан нарастил добычу нефти и газа
-
17 Сен. 12:54 8 839
-
17 Сен. 20:12 8 146
-
17 Сен. 13:31 7 502
-
17 Сен. 10:20 6 623
-
17 Сен. 11:53 6 193