Парк авиакомпании Buta Airways пополнился новым самолётом Embraer E-190 - ФОТО

18 сентября 2018 16:55

Азербайджанский низкобюжетный авиаперевозчик Buta Airways получил новый самолёт Embraer E-190, поставленный во флот авиакомпании напрямую с завода-изготовителя в Бразилии.  

Он стал седьмым по счету во флоте лоукостера и позволит добавить в расписание авиакомпании дополнительные рейсы в наиболее востребованные направления. 

Новый самолет Buta Airways назван в честь недавно освобожденного от армянской оккупации села Гюннют в Нахчыванской Автономной Республике. 

По традиции в Международном аэропорту Гейдар Алиев новый самолет встречали водяной аркой. Особым гостем церемонии встречи стал житель освобожденного села Гюннют.  

Посмотреть видеоролик встречи самолета Günnüt можно по ссылке: 

https://youtu.be/2BbBLLSVMy8  

Отметим, что в ближайшее время ожидается пополнение парка Buta Airways еще одним новым самолетом данного типа. Пополнение флота новыми самолетами позволит расширить маршрутную сеть авиакомпании. 

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года, первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer E-190.  

Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев и выполняет рейсы в наиболее востребованные направления.  

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях: 

facebook.com/ButaAirways  

instagram.com/ButaAirways 

twitter.com/ButaAirways 

t.me/Buta_Airways 
 

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