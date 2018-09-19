В Азербайджане подорожали эти драгметаллы

В среду цены на банковские металлы в Азербайджане продолжили рост, начавшийся накануне, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 19 сентября подорожала по сравнению со вторником на 6,392 маната, составив 2043,519 маната, серебра - на 0,1118 маната, до 24,1462 маната, платины - на 31,3055 маната, до 1391,0505 маната, палладия - на 52,411 маната, до 1729,002 маната.

Название 19.09.18 18.09.18 Золото XAU 2043,519 2037,127 Серебро XAG 24,1462 24,0344 Платина XPT 1391,0505 1359,745 Палладий XPD 1729,002 1676,591

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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