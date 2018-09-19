В Азербайджане подорожали эти драгметаллы

19 сентября 2018 10:59

В среду цены на банковские металлы в Азербайджане продолжили рост, начавшийся накануне, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 19 сентября подорожала по сравнению со вторником на 6,392 маната, составив 2043,519 маната, серебра - на 0,1118 маната, до 24,1462 маната, платины - на 31,3055 маната, до 1391,0505 маната, палладия - на 52,411 маната, до 1729,002 маната.

Название

19.09.18

18.09.18

Золото

XAU

2043,519

2037,127

Серебро

XAG

24,1462

24,0344

 

Платина

XPT

1391,0505

1359,745

Палладий

XPD

1729,002

1676,591

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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