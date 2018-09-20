Магистраль Алят-Астара - дорога стратегического значения

Открытие новой магистрали Баку-Астара имеет важное значение для всей инфраструктуры Южного Кавказа. Эта магистраль фактически превращается в центральный транзитных коридор.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Муса Гасымлы.

По словам народного избранника, открытие дороги от Алятского порта до иранской границы - грандиозный проект, направленный лишь на цели улучшения инфраструктуры. Трасса облегчит транзит грузов, будет способствовать улучшению социально-экономического положения граждан.

"Одновременно строительство этой дороги имеет важное политическое и стратегическое значение. Ввод в эксплуатацию построенной магистрали доказывает превращение Азербайджана в один из крупнейших транспортно-коммуникационных узлов. Эта магистраль - один из важнейших участков транспортного коридора Север-Юг. Она призвана способствовать скоростной перевозке международных грузов, что принесет многомиллионные доходы в бюджет, на которые будут открываться новые рабочие места и улучшаться социальное обеспечение граждан", - отметил Гасымлы.

Сам факт строительства подобной магистрали станет инерциальным толчком для дальнейшего развития всей инфраструктуры Азербайджана. То есть она имеет исключительное значение для развития страны, подвел итоги Муса Гасымлы.

Заур Мехдиев