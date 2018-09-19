В Азербайджане началось производство самого дорогого в мире табака

В Азербайджане выращивается американский сорт табака. Об этом в среду сообщили Trend в Исполнительной власти Шекинского района, передает Day.Az.

Как сообщили в ИВ, выращиваемый в Шеки этот вид табака, завозится из американского штата Вирджиния, и он более ценный по сравнению с другими разновидностями табака.

"В этом году в Шеки высажено 877 гектаров табака, 649 гектаров из которых - зеленый табак сорта "Вирджиния", на 228 гектарах посажены другие сорта табака. В районе уже началось производство табака. В этом сезоне уже произведено 2600 тонн табака "Вирджиния", а также собрано 15 743 тонны других сортов зеленого табака", - говорится в сообщении.

Особенность сорта "Вирджиния" заключается в том, что в отличие от других видов табака, его можно сушить специальным способом при любой температуре, сказали в Исполнительной власти Шеки. "ООО "Азертабак" ввозит семена этого сорта, заключает договора с населением, обеспечивает фермеров семенами и др. После выращивания ООО "Азертабак" скупает его, и в этом году ожидается производство 2700 тонн высушенного табака.

В районной ИВ также напомнили, что в прошлом году в Шеки было отведено 843 гектаров под табак, и произведено 2 631 тонн табака.

Отметим, что сорт табака Virginia (Вирджиния) назван по имени старейшей британской колонии на американском континенте. Табак Virginia - наиболее часто используемый сорт табака во всем мире.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook