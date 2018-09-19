В Азербайджане началось производство самого дорогого в мире табака
В Азербайджане выращивается американский сорт табака. Об этом в среду сообщили Trend в Исполнительной власти Шекинского района, передает Day.Az.
Как сообщили в ИВ, выращиваемый в Шеки этот вид табака, завозится из американского штата Вирджиния, и он более ценный по сравнению с другими разновидностями табака.
"В этом году в Шеки высажено 877 гектаров табака, 649 гектаров из которых - зеленый табак сорта "Вирджиния", на 228 гектарах посажены другие сорта табака. В районе уже началось производство табака. В этом сезоне уже произведено 2600 тонн табака "Вирджиния", а также собрано 15 743 тонны других сортов зеленого табака", - говорится в сообщении.
Особенность сорта "Вирджиния" заключается в том, что в отличие от других видов табака, его можно сушить специальным способом при любой температуре, сказали в Исполнительной власти Шеки. "ООО "Азертабак" ввозит семена этого сорта, заключает договора с населением, обеспечивает фермеров семенами и др. После выращивания ООО "Азертабак" скупает его, и в этом году ожидается производство 2700 тонн высушенного табака.
В районной ИВ также напомнили, что в прошлом году в Шеки было отведено 843 гектаров под табак, и произведено 2 631 тонн табака.
Отметим, что сорт табака Virginia (Вирджиния) назван по имени старейшей британской колонии на американском континенте. Табак Virginia - наиболее часто используемый сорт табака во всем мире.
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