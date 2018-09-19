SOCAR привлечет зарубежные компании к поиску новых перспективных структур на Каспии
19 сентября 2018 12:44 159
Азербайджанская госкомпания SOCAR достигла договоренностей с рядом зарубежных компаний о выявлении и первичной разведке перспективных структур в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Об этом в ходе мероприятия, посвященного Дню Нефтяника в Азербайджане, сказал в среду президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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