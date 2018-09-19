SOCAR привлечет зарубежные компании к поиску новых перспективных структур на Каспии

Азербайджанская госкомпания SOCAR достигла договоренностей с рядом зарубежных компаний о выявлении и первичной разведке перспективных структур в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом в ходе мероприятия, посвященного Дню Нефтяника в Азербайджане, сказал в среду президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook