Ровнаг Абдуллаев рассказал о ходе строительства газохимического комплекса SOCAR GPC

Первичные инженерные работы и работы по проектированию по проекту газохимического комплекса SOCAR GPC завершены.

Об этом в среду, в ходе мероприятия, посвященного Дню Нефтяника в Азербайджане, сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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