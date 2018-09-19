Ровнаг Абдуллаев рассказал о ходе строительства газохимического комплекса SOCAR GPC
19 сентября 2018 13:32 261
Первичные инженерные работы и работы по проектированию по проекту газохимического комплекса SOCAR GPC завершены.
Об этом в среду, в ходе мероприятия, посвященного Дню Нефтяника в Азербайджане, сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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