Отели в Азербайджане заработали 160 млн.
В Азербайджане в январе-июне этого года в гостиницах и предприятиях гостиничного типа было размещено 756,8 тысячи человек, число ночевок составило 1288,9 тысячи, сообщили в Государственном комитете по статистике в ответ на запрос Trend.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в этом году число лиц, размещенных в гостиницах выросло на 25,8 процента, число ночево - на 19,3 процента, а объем доходов вырос на 22,3 процента.
Отмечается, что 62 процента ночевок были зарегистрированы в Баку, 9,7 процента - в Габале, 5,1 процента - в Гусаре, 4,5 процента - в Нафталане, 3,6 процента - в Губе, 3,4 процента - в Нахчыванской АР, 1,5 процента - в Хачмазе, 1,1 процента - в Агстафе, 9,1 процента - в других районных (городских) гостиницах.
В Азербайджане в гостиницах переночевали 935,2 тысячи иностранцев и лиц без гражданства, что составляет 72,6 процента от общего числа ночевок. 14,3 процента ночевок пришлось на граждан ОАЭ, 14,1 процента - граждан России, 6,6 процента - граждан Ирана, 4,5 процента - граждан Турции, 4,3 процента - граждан Саудовской Аравии, 3,4 процента - граждан Великобритании, 3,3 процента - граждан Индии и США в отдельности, 3,2 процента - граждан Израиля, 2,9 процента - граждан Катара, 2,8 процента - граждан Кувейта, 2,1 процента - граждан Ирака, 2 процента - граждан Пакистана, 1,7 процента - граждан Казахстана, 1,6 процента - граждан Германии, 1,3 процента - граждан Украины, 28,6 процента - граждан других стран.
В Комитете также отметили, что доходы гостиниц в первой половине этого года составили 167 миллионов манатов, 66,3 процента которых получены в результате предоставления услуг в номерах (комнатах), 23,8 процента - от услуг по продаже продовольственной продукции, включая напитки, 3,8 процента - от лечения и оздоровительных услуг, 6,1 процента - от других услуг.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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