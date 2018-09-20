Ровнаг Абдуллаев: В рамках TAP завершены более 75% работ
20 сентября 2018 08:53 182
В рамках проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) завершены более 75 процентов работ, включая инженерные, строительные и работы по снабжению.
Об этом в интервью "Xalq qəzeti" сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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