Ровнаг Абдуллаев: В рамках TAP завершены более 75% работ

В рамках проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) завершены более 75 процентов работ, включая инженерные, строительные и работы по снабжению.

Об этом в интервью "Xalq qəzeti" сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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