В Азербайджане утвержден порядок субсидирования пчеловодов

Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок предоставления субсидий пчеловодам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что пятого марта 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому, пчеловодам будет выплачиваться субсидия в размере 10 манатов ежегодно за каждую пчелиную семью (улей).

Утвержденный Кабмином порядок определяет правила, по которым пчеловоды могут получить субсидии. Субсидирование будет действовать на протяжении пяти лет, включая 2018-ый год.

Для организации выдачи субсидий в регионах страны появятся районные комиссии при министерстве сельского хозяйства.

Отметим, что в текущем году производство меда в стране составит около трех тысяч тонн.

Ранее председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов сообщил Trend, что это предварительные прогнозы, так как в ряде регионов страны процесс сцеживания меда еще не завершен.

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