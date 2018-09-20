Консорциум TAP о ходе реализации проекта в Греции и Албании

Более 90 процентов труб уложены в землю в Греции и Албании в рамках строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Об этом говорится в четверг в сообщении консорциума TAP AG, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным консорциума, это примерно 700 километров из 765-километрового участка TAP в Греции и Албании.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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