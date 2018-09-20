Предложение «Как шоколад» от Рабитабанка нефтяникам

Рабитабанк в связи с "Днем Нефтяников", который отмечается 20 сентября, объявляет кампанию "Как шоколадный кредит" для работающих на всех этапах добычи и переработки "шоколадной" нефти, вкратце, для всех граждан, работающих в нефтяном секторе. В соответствии с условиями кампании клиентам предлагаются наличные денежные кредиты до 15. 000 манатов на очень выгодных условиях сроком 36 месяцев по ставке всего 18% годовых.

В рамках льготной кредитной кампании работники нефтегазовой отрасли все сотрудники местных и иностранных, частных и государственных компаний будут иметь право на получение кредита. Все клиенты, которые хотят воспользоваться этой кампанией, могут обратиться в филиалы Rabitabank, которые располагаются в 15 разных регионах страны.

Кампания охватывает период с 20 сентября по 20 октября! Для получения более подробной информации о кампании и подачи заявления онлайн на получение кредита, вы можете перейти по ссылке bit.ly/shokolad_kimi_kredit.

Имеющий 25 банковскую историю Rabitabank, как один из крупнейших банков страны, предоставляет услуги своим клиентам филиальной сетью, включающей в себя 24 филиала и одно отделение, а также посредством 65 банкоматов.

Для получения более подробной информации о предоставляемых услугах, продуктах и выгодных кампаниях Банка достаточно посетить сайт www.133.az, относящийся к горячей линии банка 133 или позвонить в Справочный центр по номеру 133.