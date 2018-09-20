Испольнительный директор SOFAZ об угрозе протекционизма

Геополитические проблемы, в частности рост протекционизма, представляют собой угрозу свободному потоку капитала, что является чрезвычайно важным для крупных глобальных институтов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в интервью изданию Top1000funds, на полях Международного форума фондов национального благосостояния (IFSWF) в Марокко, заявил исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) Шахмар Мовсумов, который накануне был избран членом правления IFSWF.

Участники форума празднуют 10 лет со дня создания "принципов Сантьяго", которые помогли внедрить прозрачность, подотчетность, правила передовой практики для сообщества фондов национального благосостояния, в которых сосредоточено около 10 триллионов долларов.

"Когда данные принципы были внедрены 10 лет назад, они помогли достичь очень многого. Однако сегодня появляются новые угрозы, растет угроза протекционизма. Это может привести к необходимости обновления принципов или, возможно, применению других мер. Свободный поток инвестиций и капитала очень важен для всех нас. Протекционизм становится для него угрозой", - сказал Мовсумов.

Нефтяной фонд Азербайджана, по его словам, был одним из первых участников IFSWF, использовавших данные принципы.

"Это помогло нам увидеть собственные пробелы в сферах управления, подотчетности и раскрытия информации, и мы внесли некоторые незначительные коррективы. Отмечу, что благодаря "принципам Сантьяго" и IFSWF мы можем показать, что являемся рациональными институциональными инвесторами без каких-либо скрытых целей", - сказал Мовсумов.

Госнефтефонд Азербайджана был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Активы SOFAZ по итогам первого полугодия 2018 года увеличились на 6,22 процента по сравнению с началом текущего года (35,806 миллиарда долларов), составив 38,036 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.