В Азербайджане презентован интернет-портал

В Центре анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана в четверг состоялась презентация интернет-портала www.enterpriseazerbaijan.com. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Исполнительный директор Центра Вусал Гасымлы сказал, что цель портала EnterpriseAzerbaijan.com - еще больше повысить инвестиционную привлекательность и увеличить возможности использования источников альтернативного финансирования для развития экономики.

"Портал, который будет постоянно обновляться, является удобным в использовании, доступным, безопасным, скоростным и благоприятным пространством и представляет собой банк данных об инвестиционных проектах, стартапах, имущественных активах, акциях, земельных и других активах", - отметил Гасымлы.

По его словам, инициаторы проекта (промоутеры), находящиеся в поиске потенциальных инвесторов, и потенциальные акционеры смогут воспользоваться порталом EnterpriseAzerbaijan.com.

"В настоящее время в мире есть свободные финансовые средства, исчисляющиеся триллионами долларов, которые ищут проекты для вложения этих средств. В этой связи расширяются возможности для привлечения свободных финансовых средств в бизнес-проекты Азербайджана", - сказал исполнительный директор.

Гасымлы призвал местных авторов проектов, предпринимателей и акционеров тесно сотрудничать с порталом EnterpriseAzerbaijan.com.

Гасымлы также сказал, что портал сыграет для проектов роль как инкубатора, так и акселератора.

"Существует необходимость в портале EnterpriseAzerbaijan.com с точки зрения применения цифровых, физических и биологических технологий. Потому что портал, который не знает границ, послужит поставке в Азербайджан технологий и поощрению вложения инвестиций" - добавил глава Центра.

Гасымлы также сказал, что Центр для получения креативных идей начал сотрудничать с KICKSTARTER, а также с İndieGOGO, GoFundMe, Planeta.ru и Onemission, для социальных проектов и проектов в области медицины начал сотрудничать с Youcaring, для нестандартных идей в области технологий - с Crowdsupply, для венчурного финансирования - с Crowdfunder, для научных идей - с Experiment, для проектов социального характера - с Chuffed.

Гасымлы добавил, что бизнес-проект, достигший успеха посредством EnterpriseAzerbaijan.com, воспользовавшись возможностями портала Azexport, сможет получить доступ ко всем порталам е-торговли, в особенности Alibaba и Amazon.