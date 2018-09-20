В столицу прибыл первый грузовой поезд Сиань-Баку - ФОТО

20 сентября в Баку прибыл первый международный грузовой поезд "Один пояс, один путь: Сиань-Баку".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, по случаю прибытия в Баку первого контейнерного поезда в Абшеронском логистическом центре состоялась церемония с участием советника по экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане Ван Чунгана и директора Абшеронского логистического центра Зии Агаева.

Советник по экономическим вопросам посольства КНР в Азербайджане Ван Чунган, выразив глубокое уважение к народу и правительству Азербайджана, отметил, что существующие дружеские отношения между нашими странами отражаются и на отношениях между нашими народами. В декабре 2015 года в рамках государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китай совместно с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем был подписан Меморандум о взаимопонимании по совместному поощрению создания "Экономического пояса Шелкового пути". Это ещё более укрепило отношения между двумя странами.

Он отметил, что в настоящее время отношения между Азербайджаном и Китаем развиваются по восходящей по всем направлениям.

Ван Чунган назвал прибытие первого международного грузового поезда "Сиань-Баку" очередным успехом в существующих двусторонних отношениях между нашими странами. Отметив, что Китай вкладывает большие инвестиции в Азербайджан, дипломат выразил надежду, что отношения между нашими странами и в будущем будут успешно развиваться.

Дипломат сообщил, что реализацию первого международного грузового поезда "Сиань-Баку" осуществили ООО "АЖД Контейнер" при ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и китайская международная логистическая компания "Джиудуо".

Директор Абшеронского логистического центра Зия Агаев рассказал гостям о деятельности центра. Он сказал, что Логистический центр, расположенный в центре Великого Шелкового пути, отвечает современным стандартам и является первым в Азербайджане интегрированным логистическим центром. Суточная грузоперевалочная мощность Абшеронского логистического центра составляет 30 тысяч тонн, что равно примерно 11 миллионам тонн грузов в год. Посредством этого центра планируется экспорт сельскохозяйственной продукции Азербайджана в зарубежные страны. Предлагая все логистические услуги, Абшеронский логистический центр обеспечивает экономию времени и сокращение расходов. 13 августа текущего года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Абшеронского логистического центра, построенного в поселке Локбатан Гарадагского района столицы. Предприятие начнет оказывать логистические услуги, обеспечив на первом этапе взаимосвязь железных и автомобильных дорог на территории 28 гектаров. А на втором этапе разработан проект для территории площадью 35 гектаров.

После завершения этого этапа Логистический центр внесет большой вклад в географическое логистическое развитие как Азербайджана, так и Кавказа, а также в экономический прогресс нашей страны. Центр принят как единый таможенный пункт. Импортные, экспортные и транзитные таможенные операции осуществляются находящимися на территории таможенными структурами.

Зия Агаев отметил, что этот важный инфраструктурный объект связан с железнодорожными маршрутами Баку-Тбилиси-Карс, Иран-Астара-Баку, Россия-Ялама-Алят. С началом функционирования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в полную мощность посредством этого центра появится возможность оперативнее осуществлять импортно-экспортные операции в соседние страны, а также мультимодальные грузоперевозки с территории Азербайджана.