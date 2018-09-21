В Азербайджане снова подорожало золото

21 сентября 2018 10:28

В пятницу цены на банковские металлы в Азербайджане продолжили рост, начавшийся во вторник, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 21 сентября подорожала по сравнению с четвергом на 6,4515 маната, составив 2056,014 маната, серебра - на 0,0974 маната, до 24,454 маната, платины - на 18,6915 маната, до 1421,693 маната, палладия - на 22,865 маната, до 1790,695 маната.

Название

21.09.18

20.09.18

Золото

XAU

2056,014

2049,5625

Серебро

XAG

24,454

 

24,3566

Платина

XPT

1421,693

1403,0015

Палладий

XPD

1790,695

1767,83

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

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