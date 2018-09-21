Скоро в Баку не останется ни одной неотремонтированной квартиры

Ремонт вашей мечты.

Хотите сделать ремонт в квартире и не знаете, кому его доверить, чтобы было качественно и честно?

Не хотите быть обманутым, получить некачественный ремонт или ждать завершения работ слишком долго?

Испытывать стресс от общения с горе мастерами ?

Компания METALICO, долгие годы являющаяся лидером на рынке, предлагает вам абсолютно новый проект!

"Hazır Ev" это то что вам нужно.

Hazır Ev - это ремонт "под ключ" с выбором качественных материалов, работой профессиональных мастеров, и самое главное - с контрактом, в котором согласовано все, даже дата сдачи готовой квартиры!

В Hazır Ev вы можете выбрать один из трех пакетов, соответственно которому будут производиться ремонтные работы.

Виды пакетов включают в себя простоту и смелость "Студенческого" дизайна, легкость и свежесть стиля "Современного" и классический шик "Традиционного" ремонта.

Пакет Студенческого дизайна является самым экономичным и доступным предложением, которое идеально подойдет молодоженам . Стандартная цена такого пакета всего 189 манат за кв.метр., но при том вы получаете квартиру, о которой всегда мечтали! В этом пакете доступны как яркие цветовые решения, так и мягкие спокойные тона. Ваши друзья и близкие будут восхищаться вашим вкусом!

Пакет Cовременного дизайна предлагает ремонт для ценителей изысканности и легкости. Такие квартиры, наполненные светом, идеально подойдут как для семейных пар, так и для свободных современных людей, предпочитающих новизну. Квадратный метр ремонта этого пакета обходится в 249 азн. Современность стиля, интересные решения и хорошие материалы - идеальное сочетание цены и качества!

И самый респектабельный и роскошный ремонт можно получить при выборе Традиционного пакета (299 азн на кв.м). Для такого пакета заказываются лучшие материалы из стран Европы и Азии, подбираются классические дизайны и аксессуары - все для того, чтобы вы могли жить в доме, соответствующему вашему статусу. Все самое качественное и лучшее, чтобы вы могли с гордостью приглашать в дом родственником или бизнес-партнеров.

В ценовые пакеты входят не только основные строительные материалы, но и покупка, установка входных и межкомнатных дверей, электропроводка и сантехнические материалы, установка гипсокартонных потолков, напольные покрытия (ламинат, паркет, плитка), окрашивание или покрытие обоями стен, проводка комби-систем, а также декорирование и установка плиток/метлаха. Словом все что сделали бы вы сами для себя, чтоб создать идеальный комфорт. Следует отметить, что снабженцы проекта работают исключительно с фирмами зарубежных и местных брендов стройматериалов, предоставляя своим клиентам официальную гарантию качества этих материалов от завода производителя.

На сайте www.hazirev.az вы также можете сами ознакомиться с примерным дизайном комнат будущей квартиры, варьируя цвета стен, подбирая кафель и двери. Это современный, удобный и практичный способ выбора дизайна для ремонта, которым теперь вы можете воспользоваться даже не выходя из дома.

Чтобы детально ознакомиться с выгодными условиями ремонта, задать интересующие вас вопросы и получить грамотную консультацию, а также увидеть макеты отремонтированных комнат и варианты используемых стройматериалов, вы можете подойти к нам в шоурум.

Hazır Ev создает для клиентов самые приятные ощущения от ремонта, избавив их от лишних хлопот, а также дает гарантию на всю проделанную работу и самое приятное - генеральную уборку после ремонта. Вы заходите в готовую к проживанию квартиру! Это еще не всё - Вы также получаете страховку вашего имущества - квартиры или дома.

Hazır Ev - это комфорт и гарантия вашего идеального ремонта!

Шоурум компании располагается по адресу: пр-т Иншатчылар 57 F, (около ЦСУ). Контактные номера: (012) 560-00-00.