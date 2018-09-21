Орхан Мамедов: В Азербайджане будет создано 10 центров "Друг МСБ"

Открытие именно в Масаллы первой региональной службы "Друг малого и среднего бизнеса" Агентства развития малого и среднего бизнеса является знаменательным событием.

Об этом в пятницу сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов в ходе презентации первой региональной службы "Друг МСБ" Агентства развития малого и среднего бизнеса, находящегося в подчинении министерства экономики Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Как вы знаете, несколько дней назад Президент Ильхам Алиев во время своего визита в Масаллы ознакомился с центром "Друг МСБ", созданного в административном здании промышленного квартала. Это очень знаменательное событие", - отметил Мамедов.

По его словам, Агентство малого и среднего бизнеса создано для поддержки предпринимателей и при агентстве будут действовать центры "Друг МСБ".

"Будет создано примерно 10 центров "Друг МСБ". Масаллинский район входит в Лянкяранскую экономическую зону, которая также имеет большой потенциал, здесь большая плотность населения", - добавил Мамедов.

Он также сказал, что "Друг МСБ" будет оказывать поддержку предпринимателям в основном в пяти сферах.

"Друг МСБ" будет играть роль моста между предпринимателями и государственными структурами. Будет также уделено внимание защите прав предпринимателей", - сказал Мамедов.

По его словам, таким образом будут защищены права предпринимателей и они будут ознакомлены со своими правами.

Руководитель агентства сказал, что одной из важных сфер деятельности станут также опросы и услуга мониторинга.

"Это очень важный момент. "Друг МСБ" сможет изучать проблемы предпринимателей и информировать о них центр", - отметил Мамедов.