Baku Shipyard может приступить к строительству новых судов

Бакинский судостроительный завод Baku Shipyard ведет переговоры с ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (Каспар) по строительству новых судов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ООО "Бакинский судостроительный завод".

"Между Бакинским судостроительным заводом и Каспар идет продолжительная работа по обновлению судов различного предназначения. В данный момент ведутся переговоры по поводу строительства новых крановых судов, портовых буксиров и дополнительных нефтеналивных танкеров", - отметили в ООО.

В Baku Shipyard также сообщили, что параллельно со строительством судов типа Ro-Pax, на заводе ведется строительство двух танкеров RST 12 C нового поколения. Заказчиком всех судов является Каспар.

"Строительство корпуса первого танкера выполнено почти на 90 процентов, и в октябре этого года планируется его спуск на воду для проведения соответствующих тестовых работ. Постройка корпуса второго танкера также ведется в соответствии с графиком и выполнена на 50 процентов. Завершить все работы по строительству данных судов планируется к концу 2019 года", - сказали в ООО.

Танкеры предназначены для перевозки как сырой нефти и нефтепродуктов плотностью до 1,015 тонн на кубометр, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, также химических грузов.

ООО "Бакинский судостроительный завод" действует с 2013 года. Завод предназначен для строительства широкого спектра специализированных и торговых судов, в том числе многоцелевых морских кораблей, таких как суда снабжения платформ, а также танкеров и грузовых судов. На предприятии также созданы возможности для ремонта судов.