Baku Shipyard может приступить к строительству новых судов
Бакинский судостроительный завод Baku Shipyard ведет переговоры с ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (Каспар) по строительству новых судов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ООО "Бакинский судостроительный завод".
"Между Бакинским судостроительным заводом и Каспар идет продолжительная работа по обновлению судов различного предназначения. В данный момент ведутся переговоры по поводу строительства новых крановых судов, портовых буксиров и дополнительных нефтеналивных танкеров", - отметили в ООО.
В Baku Shipyard также сообщили, что параллельно со строительством судов типа Ro-Pax, на заводе ведется строительство двух танкеров RST 12 C нового поколения. Заказчиком всех судов является Каспар.
"Строительство корпуса первого танкера выполнено почти на 90 процентов, и в октябре этого года планируется его спуск на воду для проведения соответствующих тестовых работ. Постройка корпуса второго танкера также ведется в соответствии с графиком и выполнена на 50 процентов. Завершить все работы по строительству данных судов планируется к концу 2019 года", - сказали в ООО.
ООО "Бакинский судостроительный завод" действует с 2013 года. Завод предназначен для строительства широкого спектра специализированных и торговых судов, в том числе многоцелевых морских кораблей, таких как суда снабжения платформ, а также танкеров и грузовых судов. На предприятии также созданы возможности для ремонта судов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Орхан Мамедов: В Азербайджане будет создано 10 центров "Друг МСБ"
В Масаллинском промышленном квартале состоялась презентация службы "Друг МСБ" - ФОТО
Официальный курс маната на 24 сентября
-
21 Сен. 13:30 12 715
-
21 Сен. 14:34 8 866
-
21 Сен. 10:05 5 308
-
21 Сен. 18:59 4 602
-
21 Сен. 19:00 4 582