Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 25 сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены 150 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 364 дня. Срок оплаты по облигациям - 24 сентября 2019 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 22 сентября составляет 1,7 AZN/USD.