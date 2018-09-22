Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации
22 сентября 2018 09:05 129
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 25 сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает БФБ.
На аукцион будут выставлены 150 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 364 дня. Срок оплаты по облигациям - 24 сентября 2019 года.
Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.
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