Нахчыван может стать примером для Европы в вопросе развития альтернативной энергетики

Нахчыванская Автономная Республика (НАР) может стать примером для некоторых стран Европы в развитии сферы возобновляемых источников энергии.

Об этом сказал в ходе пресс-конференции, посвященной Дням ЕС в Нахчыванской Автономной Республике посол Бельгии в Азербайджане Берт Скуфс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол отметил, что бельгийские компании работают в сфере генерации солнечной энергии в Нахчыване.

"Во многих странах говорят о важности обеспечения энергетической безопасности, а на практике им не удаётся достичь весомых результатов в этой сфере. А в Нахчыване в действительности обеспечивается энергобезопасность. Надеемся, что в будущем эта сфера еще больше будет развиваться в НАР. Нахчыван может стать примером для некоторых стран Европы в развитии сферы возобновляемых источников энергии", - сказал Берт Скуфс.

Кроме того, выступая на мероприятии, посол Финляндии в Азербайджане Арья Макконен отметила, что финская компания также работает в НАР в сфере возобновляемых источников энергии.

"Мы заинтересованы в развитии этого сотрудничества в будущем", - добавила посол.