Банк ВТБ (Азербайджан) готов активно участвовать в госпроектах для предпринимателей

Банк ВТБ (Азербайджан) готов активно участвовать в проектах, реализуемых правительством страны для предпринимателей, сказал в интервью Trend председатель правления банка Евгений Кирин, передает Day.Az.

По словам председателя правления, банк также готов применять индивидуальный подход к своим клиентам.

"Мы заинтересованы в комплексном обслуживании наших клиентов, предусматривающем предоставление одновременно целого ряда услуг. Такой подход позволяет структурировать и заключать сделки на наиболее выгодных условиях для каждой из сторон. У банка появляются дополнительные возможности для предложения нашему клиенту индивидуальных условий, включая стоимость продукта или услуги", - сказал Кирин.

Глава ВТБ (Азербайджан) отметил, что в качестве "якорного" продукта по-прежнему наиболее распространено кредитование.

"Мы готовы предложить клиентам кредиты сроком до семи лет, что укладывается в период окупаемости большинства инвестиционных проектов. Также мы предлагаем сотрудничество в партнерстве с Группой Российского экспортного центра, программы которой предоставляют наиболее выгодные условия для приобретения продукции российского производства", - подчеркнул Кирин.

Банк ВТБ (Азербайджан) действует в республике с 2009 года. Напомним, что в декабре прошлого года Наблюдательный совет Банка ВТБ принял решение довести долю участия в акционерном капитале своей "дочки" в Азербайджане до 99,9 процента.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Крупнейшим держателем обыкновенных акций Банка является Росимущество, которому принадлежит 60,93 процента обыкновенных акций Банка. Держателями привилегированных акций Банка являются министерство финансов России - 100 процентов привилегированных акций первого типа и ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 100 процентов привилегированных акций второго типа. Совокупная доля Российской Федерации (в лице Росимущества и министерства финансов) и ГК "Агентство по страхованию вкладов" составляет 92,23 процента от уставного капитала Банка.