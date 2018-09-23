В экономику Нахчывана инвестировано $8,5 млрд

В экономику Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана за 23 года было вложено более 8,5 миллиарда долларов инвестиций.

Об этом сказал в воскресенье министр экономики НАР Фамиль Сеидов в ходе бизнес-форума в рамках Дней Европы в Нахчыване, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сеидов отметил, что в настоящее время доля частного сектора в экономике Нахчывана составляет 89 процентов, тогда как в Азербайджане в целом этот показатель находится на уровне 84 процентов.

По его словам, доля частного сектора в сфере сельского хозяйства Нахчывана составляет 100 процентов, а в промышленном секторе - 95 процентов.

"По итогам 2017 года Нахчыван поддерживал внешнеторговые отношения с 64 странами. Объём внешнеторгового оборота Нахчывана по итогам 2017 года составил 460 миллионов долларов. Из этого объёма 423 миллиона долларов пришлось на долю экспорта, а более 36 миллионов долларов - на импортные операции. Профицит внешней торговли составил 386 миллионов долларов. В Нахчыване в настоящее время действуют 88 зарубежных физических и юридических лиц. Нахчыван в основном экспортирует свои товары в Россию, Турцию, Грузию, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Иран и другие страны",- сказал министр.

По его словам, 24 процента экспорта пришлось на долю сельхозпродукции, а 76 процентов - на промышленные товары.

"Основные статьи экспорта - электроэнергия, метал, стройматериалы, фрукты, овощи, мясные продукты и т.д. В основном Нахчыван импортирует товары из стран ЕС, Турции, России, Грузии и т.д.", - сказал он.

Сеидов отметил, что в сфере энергетики Нахчывана также достигнут большой прогресс.

"Если в 1995 году здесь действовала всего одна электростанция мощностью 15 мегаватт, в настоящее время их число увеличилось до восьми с общей мощностью 239,4 мегаватт. Сегодня продолжается строительство гидроэлектростанции мощностью 36 мегаватт в Ордубаде", - сказал он.

Министр отметил, что 60 процентов потребляемой энергии в Нахчыване приходится на долю альтернативной энергетики. В сфере альтернативной энергии Нахчыван сотрудничает со швейцарской компанией Sarl, сказал он.