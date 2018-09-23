Азербайджан предлагает сократить время доставки заказов по е-торговле в Россию и Украину

Время доставки товаров, купленных через электронную торговую площадку Azexport, в Россию и Украину может быть существенно сокращено, сказали Trend в Azexport.

По словам источника, предложение об этом было направлено почтовым и курьерским службам этих стран.

"Азербайджанскую сторону представляет Azerpoct. Сотрудничество почтовых операторов позволит сократить время доставки купленных товаров до трех-четырех дней. В настоящее время эти процедуры занимают примерно один месяц", - сказал источник.

Согласно процедуре, после того, как предприниматели передают Azerpoct заказанный товар, он в течение 10-15 дней проходит внутреннюю процедуру почтового оператора. Далее, после того, как заказ доставляется в другую страну, он в течение пяти-шести дней проходит внутреннюю процедуру локального почтового оператора.

В случае, если Azerpoct доставит товар в страну назначения на следующий день, это позволит сократить время его сдачи в конечный пункт в четыре раза.