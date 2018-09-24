130 лет безупречного немецкого качества: обувной бренд LLOYD теперь в Баку! - ФОТО

Ищете баланс между комфортом и стилем? В обуви от LLOYD он доведен до совершенства!

23 сентября, в Баку, в Port Baku Mall, открыл двери бутик немецкого обувного бренда LLOYD, который уже более ста лет является в мире синонимом высокого качества.

Бренд изготавливает обувь, которая отличается изысканными материалами (используется только кожа, привезенная из Италии и Индии), современным дизайном и безукоризненной посадкой. Каждый день производится около 7100 пар обуви, которая продается в более чем 48 магазинах в 40 странах мира.

Идти по жизни уверенно - вот девиз компании. Мастера используют в работе один из самых надежных швов в мире - GOODYEAR WELTED. Этот метод соединения подошвы с верхней частью изделия делает его максимально комфортным, идеально садящимся по ноге и приспособленным для долгого активного использования.

Среди широкого ассортимента, предлагаемого брендом, каждый сможет подобрать качественную пару обуви по своему вкусу. Ведь LLOYD предлагает обувь от классики до авангардного дизайна. А с 1968 года на продукции LLOYD стала появляться отличительная черта - красная полоска, которая с годами стала неизменным фирменным знаком бренда.

С 1888 года, когда было положено начало компании, бренд получил уважение на своей родине, в Германии, и оправдывает его по сей день, доказательством чего является факт, что вот уже 50 лет LLOYD - официальный поставщик обуви олимпийской сборной своей страны.

Ознакомиться с последней коллекцией вы можете по адресу пр-т Нефтчилер 151, Port Baku Mall.

Тел: +99 450 2451511