В Азербайджане дешевеют драгметалы

24 сентября 2018 10:36

В понедельник цены на банковские металлы в Азербайджане снизились после недельного роста. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 24 сентября подорожала по сравнению с пятницей прошлой недели на 20,91 маната, составив 2035,104 маната, серебра - на 0,2624 маната, до 24,1916 маната, платины - на 18,003 маната, до 1403,69 маната, палладия - на 11,9425 маната, до 1778,7525 маната.

Название

24.09.18

21.09.18

Золото

XAU

2035,104

2056,014

Серебро

XAG

24,1916

 

24,454

Платина

XPT

1403,69

1421,693

Палладий

XPD

1778,7525

1790,695

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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