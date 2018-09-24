В Азербайджане дешевеют драгметалы

В понедельник цены на банковские металлы в Азербайджане снизились после недельного роста. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 24 сентября подорожала по сравнению с пятницей прошлой недели на 20,91 маната, составив 2035,104 маната, серебра - на 0,2624 маната, до 24,1916 маната, платины - на 18,003 маната, до 1403,69 маната, палладия - на 11,9425 маната, до 1778,7525 маната.

Название 24.09.18 21.09.18 Золото XAU 2035,104 2056,014 Серебро XAG 24,1916 24,454 Платина XPT 1403,69 1421,693 Палладий XPD 1778,7525 1790,695

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.