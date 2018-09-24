Проект госбюджета Азербайджана на 2019 год направлен в правительство
24 сентября 2018 11:41 217
Проект государственного бюджета Азербайджана на 2019 год направлен в правительство.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель комитета, депутат Зияд Самедзаде.
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