Проект госбюджета Азербайджана на 2019 год направлен в правительство

Проект государственного бюджета Азербайджана на 2019 год направлен в правительство.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель комитета, депутат Зияд Самедзаде.

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